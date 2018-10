Ciara (33) und ihr Liebster Russell Wilson (29) schweben auch rund zwei Jahre nach ihrer Hochzeit noch immer auf Wolke sieben! Als die Sängerin am 25. Oktober ihren 33. Geburtstag feierte, gab sie ein Konzert in Los Angeles. Umso glücklicher war sie, als ihr Mann sie nach dem Auftritt mit einem Strauß Rosen überraschte. Ein Clip, den die Musikerin auf Instagram teilte, zeigt, wie sie ihren Gatten freudig quietschend umarmt. "Wenn dein Schatz dich überrascht, wenn du von der Bühne kommst, dann springst du ihm in die Arme. Liebe ist alles, was ich mir zum Geburtstag gewünscht habe und von ihm habe ich sie bekommen", kommentierte sie den süßen Clip.

