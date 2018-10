Menowin Fröhlich (31) wurde vor wenigen Tagen zum fünften Mal Papa! Für seinen Sohnemann haben sich der Sänger und seine Verlobte Senay einen ganz besonderen Namen ausgesucht: Djievess-Josue. Nun erklärte der DSDS-Zweitplatzierte von 2010 im Bild-Interview, welche Bedeutung der Name seines Kindes hat: "Djievess ist sein Rufname. Ein Wort aus meiner Sprache der Sinti. Es heißt so viel wie: Du sollst leben." Josue habe ihm einfach so gut gefallen und toll dazu gepasst.

