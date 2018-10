Wie kommen Bibi (25) und Julian Claßen (25) mit ihren neuen Aufgaben als Eltern zurecht? Das erste gemeinsame Baby des Netz-Pärchens erblickte am 4. Oktober das Licht der Welt – und stellt die frisch verheirateten Turteltauben seitdem vor neue Herausforderungen. Statt zu schlafen möchte der Wonneproppen lieber seine Umgebung entdecken. Macht den beiden das manchmal zu schaffen? In einem YouTube-Video geben sie dazu nun ein Update: "Wir sind sehr wenig unterwegs und versuchen nur sehr wenig mit dem Auto mit dem Kleinen unterwegs zu sein. Es spielt sich viel bei uns im Haus ab und von daher muss man vielleicht erstmal abwarten, wie sich die nächsten Wochen so entwickeln."

