Annemarie (40) und Wayne Carpendale (41) managen ihren Alltag mit Baby mit Leichtigkeit! Seit Mitte Mai sind die Eheleute Eltern eines Sohnes. Ihre Jobs als Moderatorin und als Schauspieler kommen seit der Geburt von Baby Carpendale aber keinesfalls zu kurz. Nur drei Monate nach der Entbindung stand Annie schon wieder vor der Kamera. Warum das so schnell wieder möglich war? Natürlich, weil die kleine Familie perfekt zusammenhält. Jetzt bekommt die Neu-Mami sogar am Set Besuch von ihren beiden "Männern"!

Auf Instagram teilt Wayne einen lustigen Schnappschuss seiner Familie mit seiner Community. "Mama muss auch mal aufpassen", schreibt der Scherzkeks zu dem Foto, auf dem er erschöpft am "taff"-Set liegt, während Annemarie ihren Sohnemann auf dem Arm hat. Die "We Love To Entertain You"-Beauty scheint sich über den Herren-Besuch ganz besonders zu freuen. Auf ihrem Account veröffentlicht sie ein Bild ihres Nachwuchses. Und der unterstützt seine Mami tatkräftig, indem er den Make-up-Artisten beim Schminken hilft.

Solche Besuche mit Baby am Arbeitsplatz sind mit Wayne und Annies Sohnemann problemlos möglich. Warum? Weil der kleine Kerl total entspannt ist. Im Interview mit Gala verriet die 40-Jährige kürzlich: "Er ist wirklich das gechillteste Baby, das ich kenne."

Instagram / annie_carpendale Baby Carpendale

Anzeige

Getty Images Annemarie und Wayne Carpendale bei der McDonald's Charity Gala 2017

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne Carpendale mit seinem Sohn

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Wayne und Baby Carpendale Annemarie am Set besuchen? Total süß! Unspannend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de