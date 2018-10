Seit drei Wochen ist das Baby von Bianca (25) und Julian Claßen (25) nun schon auf der Welt. Momentan dürfte der mindestens 50 Zentimeter große Wonneproppen sehr viel weinen und braucht die volle Aufmerksamkeit des Influencer-Pärchens. Promiflash fasst für euch zusammen, was die Neu-Mama tun kann, um die Entwicklung ihres Kleinen voranzutreiben: So sollte Bibi viel mit ihrem Schatz singen und sprechen, damit er sich an ihre Stimme gewöhnt. Außerdem stehen sicherlich – neben jeder Menge Kuscheleinheiten – auch die ersten Turnübungen auf dem Programm.

