Pascal Kappés (28) im Papa-Glück! Der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Noch-Ehefrau Denise (28) wurden im September Eltern eines kleinen Jungen. Ihren Sohn Ben-Matteo zieht das Ex-Paar jedoch nicht gemeinsam groß – der Knirps wächst bei seiner Mama in Berlin auf. Neu-Papi Pascal wohnt in Saarbrücken und kann seinen Spross aus beruflichen Gründen nur alle zwei Wochen sehen. Doch wenn es dann so weit ist, kann der Schauspieler sein Glück nicht verbergen, wie er in seiner Instagram-Story beweist: "Ich darf gleich meinen Jungen sehen, ich freue mich. Geil, endlich meinen kleinen Kappi-Junior wieder im Arm!"

