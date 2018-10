Nach Club der roten Bänder ist es endlich so weit: Vox präsentiert mit "Milk & Honey" seine zweite eigens produzierte Serie! Am 14. November startet das Projekt in Doppelfolgen in eine heiße Runde – denn so harmlos, wie der Titel es verspricht, ist die Story ganz und gar nicht: Aus Geldnot gründen die vier Dorfjungs Johnny, Kobi, Michi und Arian einen privaten Escort-Betrieb. Promiflash erfuhr exklusiv, worauf die Zuschauer sich bei der schlüpfrigen Erzählung besonders freuen können – denn nicht nur die käufliche Liebe steht im Vordergrund: "Es geht gar nicht nur um den Escort, sondern es geht um viel viel mehr!", verriet Michi-Darsteller Nils Dörgeloh vorab.

MG RTL D / Talpa Fiction Germany / Maor Waisburd Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de