Jolina Mennen (26) macht Schluss mit ihrem Beauty-Leiden! Die Transgender-Vloggerin hat sich für ihren Wunsch nach mehr Weiblichkeit schon einige Male unters Messer gelegt: Zum Beispiel hat sie sich einer Gesichtsfeminisierung unterzogen und sich Brustimplantate einsetzen lassen. Doch ein Detail an ihrem Body stört die Webvideo-Produzentin bis heute – ihre Körperbehaarung! Und der möchte sie jetzt mit einer Lasertherapie an den Kragen gehen, wie sie auf YouTube erzählt: "Gesicht, Brust, Bauch, kompletter Intimbereich, Hintern. Das sind für mich die Stellen, an denen ich keine Haare mehr haben will."

Instagram / jolinamennen Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de