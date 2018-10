Was für eine Überraschung für alle LaFee-Fans! Mit ihrem Song "Virus" wurde Christina Klein, wie die Blondine mit bürgerlichem Namen heißt, 2006 über Nacht zum Star – und das mit gerade einmal 15 Jahren! Fünf Jahre lang gehörte sie daraufhin zu den absoluten Spitzenreitern der deutschen Charts. Jetzt, weitere sieben Jahre nach ihrem letzten Album, kündigt LaFee (27) auf Instagram ihr Comeback an. Am 16. November erscheint ihre neue Single "Kartenhaus" – ob sie damit an alte Erfolge anknüpfen kann?

