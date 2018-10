In der kommenden Staffel Germany's next Topmodel wird es ein neues Jurykonzept geben. Dann sollen die Nachwuchsmodels neben Heidi Klum (45) nur noch von wechselnden Gastjuroren bewertet werden. Einer von ihnen könnte auch Heidis Schatz Tom Kaulitz (29) sein. Immerhin sind die beiden seit Monaten unzertrennlich und Tom bringt schließlich auch schon ordentlich Jury-Erfahrung mit. Promiflash hat bei den ehemaligen GNTM-Kandidatinnen mal nachgehakt, was sie von so einer Jury-Kombination halten würden.

