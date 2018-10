Betrugsdrama bei Justin Timberlake (37) und Jessica Biel (36)? Der Sänger und die Schauspielerin gelten als eines der Traumpaare in Hollywood – ganze elf Jahre sind sie schon glücklich miteinander. Doch ihre Verbindung begann 2007 ganz locker, denn die TV-Stars konnten sich eine Bilderbuch-Lovestory zu Beginn nicht vorstellen. In seinem neuen Buch "Hindsight & All the Things I Can't See in Front of Me" gewährt Justin den Lesern besondere Einblicke in die Anfangszeit ihrer Liaison: "Wir haben uns weiter mit anderen Leuten getroffen."

