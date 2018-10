Verreisen die Geissens in Zukunft etwa nur noch ohne Töchterchen Davina (15)? Die Erstgeborene des beliebten Millionärspaares Carmen (53) und Robert Geiss (54) will unbedingt ins Internat – nächstes Jahr bekommt sie diesen Wunsch auch erfüllt! Doch kann die 15-Jährige dann überhaupt noch an den zahllosen Luxustrips ihrer Familie teilnehmen? Das verrieten Mama und Papa nun gegenüber Promiflash: "In den Ferien werden wir nach wie vor reisen und schöne Dinge angucken – ein Internat ist ja kein Knast."

