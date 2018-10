Antonia Elena ist aus Philipp Stehlers (30) aktuellen Social-Media-Storys nicht wegzudenken, genauso wenig wie er aus ihren. Die beiden Influencer verbringen seit einigen Tagen beinahe jede freie Minute miteinander. Ob bei ihr in München oder, wie momentan, bei ihm in Berlin – die zwei scheinen sich einfach gefunden zu haben. Und das nicht zuletzt, weil sie die gleichen Interessen teilen: Beide lieben ausgiebige Gym-Sessions. Aber haben sie etwa noch mehr gemeinsam? Fans fiel jetzt auf: Äußerlich sehen sich Philipp und Antonia total ähnlich!

Die Bloggerin nimmt ihre Follower regelmäßig mit durch ihren Alltag – und zu dem gehört jetzt eben auch der ehemalige Bachelorette-Hottie. Auf Instagram bekam Toni erst kürzlich eine besonders kuriose Frage gestellt: "Seid ihr sicher, dass ihr keine Geschwister seid? Ihr seid euch so ähnlich." Das vermeintliche Pärchen nahm das Ganze mit Humor. "Sind wir uns sicher, dass wir keine Geschwister sind?", fragte Antonia laut lachend in Richtung Philipp, der daraufhin nur mit den Schultern zuckte und an den Ohren seiner Liebsten nach weiteren Ähnlichkeiten suchte.

Um die Fans noch ein wenig weiter aufs Korn zu nehmen, veröffentlichte die Blondine kurz darauf ein Bild, auf dem das Duo noch einmal besonders gleich in die Kamera strahlt. Aber immerhin: "Man sagt, wenn Paare sich ähnlich sehen, hält die Beziehung für immer", gibt der Insta-User eine zukunftsträchtige Prognose ab.

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Philipp Stehler in Berlin

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena

Instagram / philipp_stehler Antonia Elena und Philipp Stehler im Fitness-Studio

