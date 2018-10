Schreck lass nach – was ist denn mit Schwiegertochter gesucht-Kultpapa Lutz los? Die Fans der Kuppelshow kennen Ingos (28) Vater als lustigen Kerl, müssen in der kommenden Staffel allerdings wieder einmal auf die beiden und Mama Stups verzichten. Als Trost teilten die Rheinländer auf Facebook nun einen Fun-Clip mit Schock-Effekt: Der Familienvater zitiert den berühmten Doktor Frankenstein – in Monsterpose! "Lutz hat zu viele Gruselfilme (Frankenstein) geschaut", zeigte sich Stups in dem Posting amüsiert von ihrem gut gelaunten Gatten.

Facebook / Ingo, Lutz & Stups Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de