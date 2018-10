Endlich erklärt Shirin David (23), warum sie sich für ihre Nasen-OP entschieden hat! Anfang September offenbarte der Social-Media-Star, sich einem Beauty-Eingriff in Istanbul unterzogen zu haben. In einem neuen YouTube-Video plauderte die Webproduzentin nun zum ersten Mal über den langen Weg zum perfekten Zinkchen. Denn Shirin dachte schon viele Jahre über den Eingriff nach – und dafür hatte sie auch ihre Gründe: "Niemand hatte irgendwas an meiner Nase auszusetzen, außer diese freundliche Person hier. Meine Nasenspitze war einfach nicht gerade. Jedenfalls wollte ich es einfach ein bisschen süßer haben, ich wollte es ein bisschen niedlicher haben und ein bisschen kürzer", erklärte sie ausführlich. Und mit dem Ergebnis könnte die Influencerin jetzt wirklich nicht zufriedener sein!

