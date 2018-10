Shirin David (23) ließ sich kürzlich die Nase operieren – doch die Suche nach dem richtigen Doc ist im Vorfeld alles andere als leicht gewesen! Der Perfektionismus der 23-Jährigen hätte ihr fast einen Strich durch die Rechnung gemacht – denn kein Chirurg schien gut genug für sie zu sein. "Ich hab in Deutschland geschaut, ich war sogar in Italien. Es gab unfreundliche Ärzte, es gab anstrengende Ärzte, es gab Ärzte, die gesagt haben: 'Shirin David, ne, ich mach deine Nase nicht.' Aber ich war bei keinem Arzt, wo ich gesagt hab, ich fühl mich hier wohl", erklärt sie in einem YouTube-Video. Ihre größte Angst: dass das Ergebnis des Beauty-Eingriffs nicht ihren Vorstellungen entspricht. Nach langer Suche ist Shirin dann aber doch noch überraschend bei Instagram fündig geworden. Die Nasen eines türkischen Doktors haben es ihr gleich angetan.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de