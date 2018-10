Was für eine fiese Geburtstagsüberraschung! Katy Perry (34) und Orlando Bloom (41) genießen den erneuten Anlauf ihrer Beziehung gerade in vollen Zügen. Selbst über eine Verlobung der beiden Weltstars wurde zuletzt wild spekuliert. Zu Katys Ehrentag am Donnerstag hatten die Fans daher eigentlich eine öffentliche Liebeserklärung von dem Fluch der Karibik-Darsteller erwartet. Doch anstelle von Lobeshymnen und warmen Worten gab es von dem Hollwood-Hottie nur einen stichelnden Kommentar!

Zu ihrem 34. Geburtstag postete Katy einen Schnappschuss auf Instagram, mit dem die Jurorin eigentlich die Werbetrommel für die bald anlaufende 17. Staffel ihrer Castingshow American Idol rühren wollte. Das schien ihrem Auserwählten aber offenbar ganz und gar nicht zu gefallen. Der Grund: Auf dem Foto posiert die "Fireworks"-Interpretin vor einem Poster seines Erzfeindes Justin Bieber (24) und dessen Sixpack. Das konnte Orlando natürlich nicht auf sich sitzen und kommentierte bissig: "Notgeil." Wie ernst die Aussage des 41-Jährigen tatsächlich gemeint war, ist jedoch unklar. Noch am selben Abend war von einem Eifersuchtsdrama jedenfalls nichts zu spüren: Stattdessen genossen Orlando und Katy zur Feier des Tages ein romantisches Dinner in trauter Zweisamkeit.

Doch warum ist der Schauspieler überhaupt so schlecht auf den Biebs zu sprechen? Die scheinbar endlose Fehde zwischen Orlando und dem Musiker begann bereits vor rund vier Jahren. Damals war es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den beiden Streithähnen gekommen, weil Orlando angeblich mit Bieber-Ex Selena Gomez (26) angebandelt haben soll.

Getty Images Orlando Bloom und Katy Perry

Anzeige

Allen Berezovsky/Getty Images Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie, "American Idol"-Jury

Anzeige

MEGA TheMegaAgency.com Katy Perry und Orlando Bloom beim Verlassen eines Restaurants in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de