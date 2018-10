Was halten Marcus und Martinus eigentlich von dem Song ihres deutschen Zwillings-Pendats Lisa und Lena (16)? Vergangenes Jahr bekamen die norwegischen Jungs endlich die Chance, die Girls kennenzulernen – schließlich haben sie auch einiges gemeinsam! Beide Power-Duos sind supererfolgreich auf der Videoplattform Tik Tok unterwegs und begeistern mit ihren Clips Millionen an Followern. Doch sind die 16-Jährigen auch Fans ihrer Arbeit? Vergangenes Jahr brachten Lisa und Lena nämlich mit "Not My Fault" ihre erste eigene Single raus. Promiflash hat bei Marcus und Martinus während der "2Sides"-World Tour von Jason Derulo (29) in Berlin nachgehakt, auf der sie als Support-Act dabei sind: ”Ich denke, er ist wirklich cool! Ich finde es toll, dass sie probiert haben, auch mal zu singen und etwas Neues gewagt haben. Ich bin schon gespannt auf mehr neue Musik von den beiden. Es macht sehr viel Spaß ihnen zuzusehen.”

