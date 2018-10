Seit Anfang Oktober tanzt Sophia Cordalis (3) ganz begeistert im Ballettkurs. Mama Daniela Katzenberger (32) ist da natürlich mächtig stolz auf ihre kleine Tochter – und kommt bei einem Besuch in der Ballettschule ihres Kindes selbst in Tanzlaune! In einem Instagram-Video versucht sich die Kultblondine selbst an grazilen Arm- und Beinbewegungen sowie Pirouetten und Sprüngen – doch ihren Sprössling kann die Influencerin damit leider nicht beeindrucken.

