Stolz und supersexy! Jolina Mennen (26) beschloss vor einigen Monaten, dass sie deutlich an Gewicht verlieren wolle. Mit 117 Kilo startete die YouTuberin und hat mittlerweile fantastische 26 Kilo verloren. Auf der Beautymesse GLOW in Berlin präsentierte sie am Samstag das Ergebnis in einem heißen Outfit. Aber wie gelang der Erfolg eigentlich? "Tatsächlich habe ich es mit dem verpönten Konzept der Shakes gemacht. Für mich hat es super funktioniert, viele Leute sind sehr skeptisch. Ich finde, ich bin der lebende Beweis, dass es funktioniert", erzählte sie Promiflash.

Instagram / jolinamennen Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de