Wann machen sich Dagi Bee (24) und Eugen Kazakov (24) eigentlich auf in die Flitterwochen? Bereits seit vergangenem Juni dürfen die erfolgreiche YouTuberin und ihr Schatz sich offiziell Mann und Frau nennen – doch eine Hochzeitstradition fehlt immer noch: ihr Honeymoon! Bisher schafften es die Turteltauben vor lauter Arbeit noch nicht, sich diese gemeinsame Auszeit zu nehmen. Promiflash hakte jetzt während der GLOW Beauty Convention in Berlin bei Dagi nach, wann es losgeht. ”Ungefähr im Januar, Februar werden wir dann auch endlich in die Flitterwochen fliegen”, sagte sie.

