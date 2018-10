Sind die YouTuber Mrs. Bella (26) und Inscope21 (23) zusammen oder nicht? Schon seit Monaten vermuten ihre Fans, dass zwischen den beiden Influencern etwas läuft. Kein Wunder! Schließlich sind die Social-Media-Kanäle der Beauty-Queen und des Fitness-Stars voll von gemeinsamen Schnappschüssen und Videos. Bisher haben die zwei sich im Netz allerdings nie als "Freund und Freundin" bezeichnet! Promiflash hakte während der GLOW Beauty Convention in Berlin jetzt noch einmal bei Mrs. Bella nach und wollte wissen, ob die beiden tatsächlich ein Paar sind: "Also ich glaube, dass jeder, der zwei Augen im Kopf hat, das schon erkennen kann. Ich glaube, da muss man für nix ein Statement abgeben, was offensichtlich ist."

