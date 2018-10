Ob die Bauer sucht Frau-Fans noch mit Tayisiya Morderger (21) warm werden? Die Kuppelshow-Kandidatin und ihr Auserwählter Matthias verstehen sich bislang prächtig. Dennoch zweifeln zahlreiche Zuschauer, ob die Tennisspielerin wirklich ins Format passt. Auf Facebook wird heiß diskutiert: "Ist mir schleierhaft, warum sich eine so junge Frau für dieses Format bewirbt. Das sollte doch kein Problem sein, im täglichen Leben einen netten jungen Mann kennenzulernen." Auch die Promiflash-Leser sehen die Dortmunderin noch nicht als Landmädchen – fast 81 Prozent von 12.242 Votern wunderten sich in einer Umfrage über Tayas Teilnahme an dem RTL-Format.

