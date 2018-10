Jetzt ist es offiziell: Heidi Klum (45) ist die unangefochtene "Queen of Halloween"! Seit Jahren überrascht die Modelmama ihre Fans zu ihrer alljährlichen Horror-Party Ende Oktober mit schaurig-schönen Kostümen. Ob als Rabe, Comic-Figur Jessica Rabbit, Medusa oder "Thriller"-Werwolf – sie zieht an Halloween stets die Blicke auf sich. Während aktuell alle gespannt auf die diesjährige Kreation der Germany's next Topmodel-Jurorin warten, bekommt Heidi ein ganz besonderes Geschenk. Wie sie ihren Fans auf Instagram zeigt, wurde sie von der Halloween-Association zur "Queen of Halloween" ernannt!

