Was schenkt man jemandem, der eigentlich schon alles hat? Das hat sich Robert Geiss (54) bestimmt auch zum Geburtstag seiner Carmen (53) gefragt. Doch der TV-Millionär setzt jetzt einfach nicht mehr auf materielle Geschenke – sondern Präsente persönlicher Art! So schenkte der 54-Jährige seiner Liebsten eine fette Überraschungsparty und lud dazu die besten Freundinnen seiner Gattin ein. Im Promiflash-Interview verriet Robert dazu: "Man braucht im Prinzip gute Einfälle. Man hat sich dann irgendwo was einfallen lassen und der Überraschungseffekt ist dann eigentlich das Magische an der ganzen Nummer." Eine neue Doppelfolge „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ am 29. Oktober 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II

