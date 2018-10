Mit ihrem Auftritt in Neuseeland haute Herzogin Meghan (37) mal wieder alle um! Nachdem sie und ihr Gatte Prinz Harry (34) in den vergangenen Tagen bereits durch Australien, Fidschi und Tonga gereist waren, kehrte das Royal-Couple am Wochenende in Neuseeland ein. Beim Staatsempfang bezauberte die werdende Mama die anderen Gäste in einem schwarzen Kleid. Das Besondere daran: Die Farbe von Meghans dunkler Robe war eine Hommage an die Trikots des Rugby-Nationalsteams! Und da die Neuseeländer echte Fans des schroffen Sports sind, kam die nette Geste sehr gut an.

