Diese TV-Hits wären fast unter einem anderen Titel über die Bildschirme geflimmert! Heute kennt jeder die Erfolgssitcom The Big Bang Theory. So wäre sie aber beinahe nie auf den Markt gekommen. Ursprünglich hieß die Comedyserie noch "Lenny, Kenny & Penny". Auch einige andere TV-Shows haben glücklicherweise im letzten Moment noch ein Namens-Makeover bekommen. So wäre aus dem Kultklassiker "Mr. Bean" – also auf deutsch Mr. Bohne – beinahe "Mr. Blumenkohl" geworden!

