Wie soll Sunny (Valentina Pahde, 24) dieses Horror-Erlebnis je verarbeiten? Bei GZSZ lieferte sich Jo Gerners (Wolfgang Bahro, 58) Enkelin eine Verfolgungsjagd mit dem Kriminellen Sascha Keller (Aaron Thiesse, 38). Dabei geriet der Verbrecher von der Straße ab und verletzte sich. Sunny wollte ihn retten, doch er griff sie an und brachte sie damit zur Flucht – wenige Augenblicke später ging Kellers Auto in Flammen auf. Ein spektakulärer Dreh, der auch für Sunny-Darstellerin Valentina etwas ganz Besonderes war, wie sie RTL verriet: "Auf den Stunt und auf alles weitere, was passieren wird, kann man sich gar nicht zu 100 Prozent vorbereiten. Was auch gut ist, weil dadurch dann auch Situationen und Momente entstehen, die spontan sind." Ob der Verbrecher bei der Explosion wirklich ums Leben gekommen ist, erfahren die Fans in den kommenden Folgen.

