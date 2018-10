Anuthida Ploypetch (21) ist über beide Ohren verliebt! Seit mehreren Monaten ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrem Freund Richard Koll (24) zusammen. Süße Kuschelbilder zeigen im Netz immer wieder, wie turtelig die beiden unterwegs sind – gegenüber Promiflash schwärmte Anu nun total verknallt von ihrem Schatz: "In der Liebe läuft es sehr schön, ich bin sehr glücklich und das ist auch das Einzige, was mich momentan überhaupt stärkt!" Ob da auch bald eine Hochzeit ins Haus steht? "Er weiß ganz genau: 'Anuthida, dich werd ich heiraten, mit dir werd ich meine Kinder haben und so', es fühlt sich für mich auch so an!"

Instagram / anuthida Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de