Gibt es bei Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) etwa Ärger im Paradies? Ende August hatte sich die diesjährige Bachelorette im großen Finale der Kuppelshow für den Personal Trainer entschieden. Weil beide ihre Liebe aber nicht so arg in den sozialen Netzwerken zelebrieren, werden ihnen immer wieder Liebeskrisen nachgesagt. Ein Paparazzi-Bild, das kürzlich während eines Trips nach Santorin aufgenommen wurde, bestärkt diese Gerüchte jetzt. Auf dem Schnappschuss stehen die zwei mit verschränkten Armen mit einem Sicherheitsabstand nebeneinander – schauen dabei in verschiedene Richtungen. Auch sonst sollen sie laut Augenzeugen eher kühl miteinander umgegangen sein. Kriselt es also tatsächlich oder ist nur das schlechte Wetter in Griechenland schuld an den bedröppelten Gesichtsausdrücken?

