Mädelstag mit spitzen Nadeln! Die ehemaligen Der Bachelor-Kandidatinnen Janika Jäcke (29), Janine Christin Wallat und Silvana Joppich (36) sind gute Freundinnen. Für ihren Girls-Day haben die Drei sich was ganz besonderes überlegt: Eine Lippenaufspritzung und Fältchenbehandlung beim Beauty-Doc. Promiflash begleitete die Ladys zur Praxis von Dr. Alexandra Buschmann in Berlin. Vor allem Janika zeigte sich froh über den Support ihrer BFFs: "Natürlich ist es schön, wenn du Menschen an deiner Seite hast, die dich begleiten, wo du dich wohlfühlst und die vielleicht noch dein Händchen halten."

Instagram / janikajaecke Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de