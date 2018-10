Wenn es um ihre Schauspielkarriere geht, macht Emma Stone (29) keine halben Sachen. Für ihren jüngsten Streifen "The Favourite" zwängte sich die Oscar-Preisträgerin monatelang in ein Korsett – und das ging ihr buchstäblich an die Nieren: "Nach einem Monat haben dann meine Organe begonnen, sich zu verschieben – das war richtig eklig", erklärte die 29-Jährige im Interview in der The Graham Norton Show.

