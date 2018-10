Holla, für welchen heißen Streifen hat sich denn Ex-Germany's next Topmodel-Girl Taynara Joy (22) hier unter die Dusche gestellt? Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow läuft es für die lockige Beauty modeltechnisch äußerst gut. Sogar für den Playboy durfte der TV-Star bereits posieren. Nun hat es Taynara auch ins Schauspielbusiness geschafft – und durfte offenbar gleich den ersten Set-Partner unter der Dusche verführen!

Achtung, Spoiler!

In der neuen Sat.1-Daily "Alles oder Nichts" verkörpert Taynara das Social-Media-Sternchen Ines – und versucht doch tatsächlich heute Abend, bei ihrem vermeintlichen Halbbruder Jascha (Anno Kaspar Friedrich von Heimburg) zu landen! In einer Schul-Umkleide geht's gehörig zur Sache, in der Nasszelle wird wild geknutscht. Warum? Die mit einer Perücke getarnte Ines möchte eigentlich nur heimlich eine DNA-Probe nehmen, um zu beweisen, dass sie wirklich zu Jaschas einflussreicher Familie gehört. Ob Taynara die Dreharbeiten wohl schwergefallen sind?

Erst seit dem 22. Oktober flimmert die neue Soap über die Fernsehschirme. So richtig eingeschlagen ist das Format bei den Fans aber noch nicht: Wie Quotenmeter berichtet, fährt "Alles oder Nichts" bisher keine übermäßig guten Quoten ein. In der ersten Woche schalteten im Durchschnitt nur knapp 0,71 Millionen Haushalte ein, was einem schwachen Marktanteil von rund fünf Prozent entspricht.

SAT.1 / André Kowalski Taynara Joy als Ines bei "Alles oder Nichts"

SAT.1 / André Kowalski Taynara Joy als Ines mit der DNA-Probe in "Alles oder Nichts"

SAT.1 / André Kowalski Taynara Wolf, Raphael Vogt, Anna Mennicken und Franziska Breite bei "Alles oder Nichts"

