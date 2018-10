Hier kann man ja fast neidisch werden! Im Juni ließ Fata Hasanović (23) endlich nach zahlreichen Spekulationen die Bombe platzten: Nachdem sie ihre Verlobung mit Ex-Freund Dino cancelte, ist sie nun wieder in festen Händen! Bei dem Mann an ihrer Seite handelt es sich um ihre erste große Jugendliebe Izet. Auch jetzt – fast ein halbes Jahr später – schwebt Fata immer noch auf Wolke Sieben, wie sie auf der GLOW gegenüber Promiflash verriet. Auf die Frage, ob sie sich den nächsten großen Beziehungsschritt vorstellen könnte, antwortet die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin: "Klar. Er ist meine erste große Liebe und ich liebe den schon echt sehr doll!"

