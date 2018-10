Lucas Cordalis (51) ist nicht nur Sänger, Ehemann und Vollblut-Papa: In ihm steckt offenbar ein echt zauberhafter Zeitgenosse. In dem Instagram-Video seiner Liebsten Daniela Katzenberger (32) unterhält er die gemeinsame Tochter Sophia (3) mit einem uralten Zaubertrick. Der Hobby-Magier lässt seinen Daumen verschwinden und wieder auftauchen. Damit beeindruckt er nicht nur sein Töchterchen – auch Dani ist Fan! "Über Generationen hindurch haben fast alle Väter diesen Zaubertrick vorgeführt und wir fanden ihn immer megatoll. Ich glaube, daran wird sich auch niemals was ändern", freut sich die Reality-Beauty in der Bildunterschrift des Uploads.

