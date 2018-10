Sie hat viele Interessen und Talente! Shania Geiss (14) verfolgt einen großen Traum: Sie will Model werden, doch die Modebranche ist nicht das einzige berufliche Standbein, das sich der Teenager vorstellen kann. Im Promiflash-Interview verrieten Shanias Eltern, die Reality-TV-Darsteller Robert (54) und Carmen (53), dass ihre jüngste Tochter nicht nur an eigenen T-Shirt-Designs arbeitet, sondern auch an einer Filmkarriere tüftelt: "Sie ist jetzt auch auf der Schauspielkiste unterwegs, das findet sie auch sehr spannend", so Mama Carmen. Der 14-Jährige sei vor Kurzem sogar eine Hauptrolle in einem italienischen Film angeboten worden, aus zeitlichen Gründen habe Shania diese Chance aber nicht wahrnehmen können.

