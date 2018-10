Das Geheimnis ist gelüftet! Mitte Juli verkündete Nina Bott (40) eine besonders frohe Botschaft: Sie erwartet ihr drittes Kind! Ob Sohn Lennox und Töchterchen Luna eine Schwester oder einen Bruder bekommen, behielt die Moderatorin aber vorerst für sich. Jetzt bringt sie mit einem Instagram-Posting Licht ins Dunkel. Am portugiesischen Strand steht Nina mit den Füßen im Wasser – auf ihrem rosafarbenen Pullover scheint die Enthüllung geschrieben zu stehen: "It's a Boy!", also "Es ist ein Junge". Damit ist's wohl gewiss: Der zweite gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Schatz Benjamin Baarz wird ein Sohnemann.

