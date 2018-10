Paola Maria (25) konnte sich für ihre Baby-Shower einfach nicht für eine Farbe entscheiden: Die YouTuberin bekommt zwar bald einen Jungen und wählte die Deko vermutlich deshalb in Blau aus – für ihr eigenes Styling griff sie neben einem babyblauen Kleid aber auch auf eine rosafarbene Perücke zurück. Was im Netz nicht so gut ankam, haut ihre Web-Kolleginnen Regina Hickst und Dagi Bee (24) im Promiflash-Interview bei der GLOW in Berlin aber aus den Socken. Kein Wunder, schließlich sind die beiden auch selbst für ihre Vorliebe für synthetische Mähnen bekannt.

