Inka Bause (49) sollte sich warm anziehen – eine neue Kupplerin will einsame Singles nun miteinander bekannt machen. Keine Geringere als Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Laura Maack startete in ihrer Instagram-Story einen Aufruf: Alleinstehende Fans können der Schauspielerin einfach Videos von sich zukommen lassen, in denen sie sich vorstellen. Diese wolle Laura wiederum mit ihrer Community teilen, sodass die Teilnehmer des "Follow your Heart"-Projekts angeschrieben werden können. Und wer weiß, vielleicht liegt dank der prominenten Frohnatur bald tatsächlich Liebe in der Luft.

