Diese Liebesgeschichte scheint kein Ende zu nehmen. Tom Hanks (62) und Rita Wilson (62) gelten seit über drei Jahrzehnten als Traumpaar der amerikanischen Filmindustrie. "Forrest Gump", "The Green Mile" oder "Cast Away" – die Filme, in denen Tom mitspielte, lockten Millionen von Zuschauern weltweit in die Kinosäle. Jetzt gab der Hollywood-Star offen zu, dass er durch seine Ehefrau Rita das Selbstbewusstsein bekam, das er für ein Leben im Scheinwerferlicht brauchte – vor allem in sexueller Hinsicht soll ihn seine Liebste bestärkt haben.

In der Biografie The World According to Tom Hanks von Gavin Edwards spricht der 63-jährige Schauspieler darüber, warum er seiner Ehefrau Rita besonders dankbar ist. So hätten ihn vor seiner Beziehung mit der Schauspiel-Kollegin Komplexe geplagt. "Ich hatte viele Jahre über kein sexuelles Selbstbewusstsein und war sehr einsam", heißt es in dem Buch. Durch seine Liebe zu Rita habe er sich jedoch plötzlich getraut, nackt durchs Hotelzimmer zu laufen. Während seiner Schulzeit sei an so etwas überhaupt nicht zu denken gewesen. "Ich kam in der High School gar nicht gut bei Mädchen an. Ich war ein bisschen zu trottelig, ein bisschen zu schlaksig und definitiv zu wahnsinnig", zitiert Autor Gavion Edwards den Schauspieler.

Rita scheint die Vergangenheit ihres Liebsten nicht im Geringsten zu stören: Erst im April feierten die beiden das 30. Jubiläum ihres Eheversprechens mit einer XXL-Sause. Auf der Gästeliste standen so namhafte Prominente wie Goldie Hawn (72) und Bruce Springsteen (69). Selbst der ehemalige US-Präsident Barack Obama (57) mischte sich unter das Partyvolk.

Getty Images Rita Wilson und Tom Hanks bei einem Event in Beverly Hills

FayesVision/WENN.com Tom Hanks und Rita Wilson während des L.A. Film Festivals im Oktober 2018

Instagram / tomhanks Rita Wilson und Tom Hanks auf der Feier zu ihrem 30. Hochzeitstag

