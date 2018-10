Micaela Schäfer (34) träumt von einem kugelrunden Extra für ihren Vorbau, doch ihr Wunsch bringt sogar erfahrene Mediziner um den Verstand! Das Nacktmodel überraschte kürzlich mit der Idee, sich eine dritte Brust an den Oberkörper operieren zu lassen. Nach langer Suche fand die Reality-Darstellerin einen Doc, der ihr dabei helfen würde – Schönheits-Chirurgin Dr. Alexandra Buschmann hat allerdings keinerlei Verständnis für diese Pläne. "Wozu? Es sieht ja nicht gut aus, verbessert ihre Silhouette nicht und ist vielleicht was fürs Foto, aber da kann man auch etwas ankleben oder so", erklärt die Fachärztin aus Berlin im Promiflash-Interview entsetzt.

Michael Ukas/ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de