Anne Wünsche (27) will sich in ihrem Körper endlich wieder wohlfühlen! Das Social-Media-Sternchen muss sich im Netz immer wieder abfällige Kommentare über ihr Äußeres gefallen lassen. Unter dem ständigen Bodyshaming litt zuletzt auch ihr Selbstwertgefühl. Doch inzwischen geht der Influencerin das Verhalten ihrer Kritiker mächtig gegen den Strich. Sie möchte sich von den abschätzigen Stimmen nicht mehr verunsichern lassen: "Warum muss ich mich für meinen Körper verstecken? Warum muss ich, wenn ich am Strand bin, meinen Bauch zu halten, weil mir das unangenehm ist? Warum muss ich, wenn ich mich hinsetze, die Luft anhalten, damit der neben mir nicht denkt: 'Oh mein Gott, ist die fett!?' Warum muss ich das machen? Das ist doch normal! Ich sehe normal aus", schildert sie ihren Standpunkt in einem YouTube-Video.

