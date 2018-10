"Honig im Kopf" erobert endlich auch die internationalen Kinos! Im Jahr 2014 landete Til Schweiger (54) mit dem Alzheimer-Drama einen waschechten Kassenschlager. Über sieben Millionen Menschen fieberten damals mit der Geschichte des dementen Amandus mit. Der Regisseur entschied sich daraufhin, ein englischsprachiges Remake des Streifens zu produzieren. Kurz vor dem US-Start von "Head Full Of Honey" am 30. November wurde nun der erste Trailer mit Nick Nolte (77), Matt Dillon (54) und Sophie Lane Nolte (11) in den Hauptrollen veröffentlicht – und genau wie das deutsche Original verspricht auch die Neuverfilmung jede Menge Emotionen!

