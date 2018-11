Alles aus und vorbei! Sie galten als ein Kuppelshow-Pärchen mit Potenzial: In der diesjährigen Bachelorette-Staffel lernten sich Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) kennen und lieben. Immer wieder erfreuten sie ihre Fans mit süßen Schnappschüssen, coolen gemeinsamen Unternehmungen und direkt zwei Liebesurlauben. Umso überraschender kommen nun die traurigen Nachrichten: Nadine und Alex gehen ab jetzt getrennte Wege! "Nadine und mir ist es wichtig, dass ihr persönlich erfahrt, dass wir leider kein Paar mehr sind. Wir haben in den letzten Tagen & Wochen, im richtigen Leben gemerkt, dass wir in vielen Dingen einfach unterschiedlich ticken", verriet der Fitness-Trainer in seinem Statement auf Instagram.

