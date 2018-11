Der Name von Bibi Claßens (25) Baby ist derzeit noch geheim – und das, obwohl die YouTube-Queen ihre Schwangerschaft zuvor intensiv im Netz begleitet hat. Bei ihren Followern scheiden sich die Meinungen, einige finden es super, andere sind enttäuscht von der Entscheidung. Aber was halten eigentlich ihre Influencer-Kollegen von der Heimlichtuerei? Promiflash hat auf der Glow Beauty Convention in Berlin bei der Schmink-Ikone Marvyn Macnificent (26), dem Insta-Sternchen Luisa Crashion und der Vloggerin Jolina Mennen (26) nachgefragt. Zumindest Letztere ist noch immer gespannt: "Ich kann die Entscheidung verstehen, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch als Zuschauerin neugierig. Aber ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die beiden bereit sind, ihr Glück mit uns zu teilen."

