Micaela Schäfer (35) hat ihr Aussehen im Laufe ihrer Karriere schon einige Male krass verändert! Am heutigen Donnerstag feiert die Nacktschnecke ihren 35. Geburtstag. Ihr TV-Debüt erlebte die heute weit bekannt Reality-Darstellerin 2006 bei Germany's next Topmodel. Damals hatte Mica aber noch nicht so viele Beauty-OPs auf dem Konto wie heute: Auf den ersten Blick könnte man die DJane auf einigen Throwback-Pics glatt für eine andere Person halten!

Kaum geschminkt und im hochgeschlossenen weißen T-Shirt besuchte Mica 2006 eine Party in Berlin. Damals war sie 23 Jahre alt, hatte Heidi Klums (45) Model-Casting gerade mit dem achten Platz hinter sich gebracht und schickte sich an, die eigene Karriere erfolgreich voranzutreiben. Zu dem Zeitpunkt hatte die gebürtige Leipzigerin schon eine Nasenkorrektur und die erste Brustvergrößerung hinter sich. Im Laufe der Jahre unterzog sich Mica, die in den vergangenen Jahren immer wieder für die Erotikmesse Venus auftrat, vielen weiteren Eingriffen – und ihre neuste Idee würde ihren Körper wirklich komplett verändern.

Heute träumt die Dschungelcamp-Teilnehmerin tatsächlich von einer dritten Brust. Eine Idee, die bei den meisten Ärzten und wohl auch ihrem Exfreund Felix Steiner (33) zwar keinen Anklang findet, aber Mica selbst sehr am Herzen liegt. "Mir gefällt es und das meine ich wirklich todernst. Und wenn es keine Risiken gibt – keine schwerwiegenden –, werde ich den Versuch auch starten", verriet sie Promiflash vor Kurzem. Es wäre die Krönung ihres enormen äußerlichen Wandels! Hättet ihr sie auf alten Fotos sofort erkannt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Hannes Magerstaedt / Getty Images Micaela Schäfer, Nacktmodel

ActionPress / Chuck Yunck Micaela Schäfer mit Andy Moor 2006 auf der Playboy-Party in Berlin

ActionPress / Henning Schacht Micaela Schäfer und Andy Moor 2006 bei der Premiere von "Aida – Das Musical" in Berlin

ActionPress / Jochen Zick Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink 2011 auf der Venus

ActionPress / Future Image Micaela Schäfer 2011 bei der "We Love Energy"-Fashion-Night



