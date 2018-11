Schwerer Schnitt für Trixi Giese (18)? Im September präsentierte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit neuer Frisur. Statt blonder Wallemähne trägt das Model jetzt einen Kurzhaarschnitt in knalligem Rot. Promiflash verriet sie auf der Beauty-Messe Glow, wie schlimm der Gang zum Stylisten war: "Überhaupt nicht, ich meine, es sind Haare. Das Schöne kommt von Innen und wenn du dich wohlfühlst, dann kannst du alles tragen, was du willst. Es kommt einfach von Innen und deswegen ist es mir total egal. Ich bin superzufrieden mit meinen Haaren."

