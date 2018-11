Na, da hat Rocco Stark (32) wohl keine Kosten und Mühen gescheut! Nach monatelanger Funkstille erhielt man im Juni erstmals wieder ein Lebenszeichen von dem Schauspieler. Und diese Schlagzeilen waren direkt etwas ganz Besonderes: In einer romantischen Zeremonie hat er ganz still und heimlich seine Nathalie geheiratet! Im Promiflash-Interview verriet er jetzt: Die Planung für das Traumevent übernahm er ganz alleine – und überraschte seine Liebste damit! "Sie wusste nicht, dass wir so heiraten. Das habe ich alles alleine und heimlich geplant, und dass es überhaupt so funktioniert hat, ist mir auch echt ein Rätsel", plauderte er aus.

