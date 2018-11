Deal heißt nicht gleich Geld – das müssen einige Gründer bei Die Höhle der Löwen am eigenen Leib erfahren. Schon häufiger platzten die Investitionspläne von Ralf Dümmel (51) und Co. nach der Show-Aufzeichnung. "Löwin" Judith Williams (46) erklärte Promiflash jetzt auf der GLOW in Berlin, warum es dazu kommen kann: "Es gibt viele Gründe, manchmal ist es die Qualität, manchmal sind es die Gründer, und so weiter. Für mich muss Qualität einfach stimmen. Das muss das A und O sein."

