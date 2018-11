Mandy Blank wurde nur 42 Jahre alt. Sie galt als eines der bekanntesten Gesichter in der Fitness-Welt. Hollywood-Stars wie Schauspieler Mickey Rourke (66) oder Fast & Furious-Darstellerin Jordana Brewster (38) schätzten Mandy als Trainerin – am Dienstag verstarb das Model aus bisher noch unerklärlichen Gründen. Wie TMZ Sports berichtet, soll ein Hausangestellter Mandy leblos in der Badewanne aufgefunden haben. Aus dem Polizeibericht gehe hervor, dass die Sportlerin noch vor Ort von den Einsatzkräften für tot erklärt wurde. Ein Gewaltverbrechen oder Drogenmissbrauch könne man bisher ausschließen. Die Obduktion soll in den kommenden Tagen nun Aufschluss über die Todesursache geben.

